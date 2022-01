Europäischer Fond für regionale Entwicklung genehmigt eine halbe Million Euro:

Das Geld nutzt die Stadt Lünen, um den Schlosspark Schwansbell zu revitalisieren. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen in den nächsten Wochen, der Start der landschaftsgärtnerischen Arbeiten ist für März vorgesehen.

Es ist die Neuanlage von Pflanzflächen geplant sowie die Schaffung von Blühwiesen. Dazu kommen mehrere Pflanzungen von Frühblühern, die sowohl in den Beeten als auch in den vorhandenen Rasenflächen zum Hingucker werden sollen.

Nähere Informationen finden Interessenten unter: "Revitalisierung Schlosspark Schwansbell".