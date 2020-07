Es war schon eine märchenhafte Stimmung im Land der Trolle, die untergehende Sonne beleuchtete den Sandbadeplatz von Familie Rotwild und die Hasen sprangen auf der abgemähten Wiese umher.

Eine Damwildfamilie verschwand auf der anderen Seite gerade im Wald.

Während der Hase am Wegesrand eher ängstlich in die Kamera schaut und hofft, nicht gesehen zu werden, erhebt sich das Damwild ohne Hast von seinem Privatstrand im von der Sonne erwärmten Sand und begibt sich langsam in den anliegenden Niederwald. Wenn man genau hinsieht, kann man auch in den umliegenden Gehölzen immer wieder Rehe, Hirsche und Damwild entdecken, das in der Abendsonne auf Futtersuche ist.