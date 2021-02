Eis lockte viele auf die Seen

Winter im Kreis Unna! Schlitten standen am Wochenende zum Rodeln hoch im Kurs, aber auch die Schlittschuhe durften aus dem Keller wieder einmal an die frische Luft. In Lünen und Selm trauten sich viele aufs Eis.

In Lünen waren es vor allem der Horstmarer See und der Cappenberger See, die die Besucher lockten, in Selm der Ternscher See. Das Wetter bot mit Sonnenschein und blauem Himmel die perfekte Kulisse. Wo Menschen aufeinander treffen, da geht es in Corona-Zeiten auch immer um den Abstand. Die Städte Lünen und Selm meldeten aber keine besonderen Vorkommnisse. Im Gespräch mit unserer Redaktion erneuerte Malte Woesmann, Pressesprecher der Stadt Selm, aber noch einmal einen anderen Appell: "Tauwetter setzt ein, entsprechend gefährlich ist es auf dem Eis." Die Städte warnten bereits in der letzten Woche vor dem Betreten der Eisflächen.

Thema "Winter" im Lokalkompass:

> Schnee verdeckt Gefahren auf dem Eis