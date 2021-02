Flüsse haben leichtes Hochwasser

Schnee ist bekanntlich nur Wasser in andere Form - und das führt in den Flüssen und Bächen im Kreis Unna nun zu leichtem Hochwasser.

Der Schnee ist mittlerweile fast verschwunden und welche Massen es waren, macht sich bemerkbar an den Gewässern: Im Norden von Lünen rauscht der Krempelbach, sonst eher ein Rinnsal, mit ordentlich Druck durch sein Bett, auch die Seseke führt deutlich mehr Wasser. Die Lippe in Lünen stand am Mittwoch bei rund 3,70 Meter, knackte in der Nacht dann die Marke von 4,20 Metern. Der Wasserstand sinkt seitdem wieder und ohnehin schaut man beim Lippeverband in Essen entspannt auf die Situation am Fluss im Kreis Unna. "Das Wetter lässt keine nennenswerten Niederschläge erwarten", erklärt Ann-Kathrin Lappe, Pressesprecherin des Lippeverbandes. Das Betriebsteam steht ohnehin immer bereit und könnte - wenn es denn doch ernsthafte Hochwassermarken erreicht werden - sofort aurücken, so Lappe. Im Moment ist aber keine Gefahr in Sicht und so bleibt das leichte Hochwasser ein mittlerweile seltenes Naturschauspiel.



