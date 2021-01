Analog trifft Digital

Analog trifft Digital und ich genieße wie man so schön sagt die "Entschleunigung".

Ein Wochenende im Januar 2021 und es wird wieder einmal Zeit für ein wenig Entspannung und Ablenkung.

Das Wetter ist wie immer egal und auch wenn ein kalter Wind ein paar Regentropfen durch die Lüfte wirbelt, es geht raus auf eine kleine Runde.

Den Kragen hochgezogen, die Mütze über die Ohren und ab geht es auf die bekannten Wege rund um den Seepark.

Revuenon 55 f1,4

Alleine bin ich nicht auf diesen Wegen, es trotzen noch andere Wind und Wetter und lassen sich von den Widrigkeiten nicht abhalten ein paar Schritte zu gehen.

Wege gehen - Wege suchen Minolta 50mm f1,7

Auf den Ohren begleiten mich "Die Photologen" und während ich so durch die kühle Morgenluft marschiere, lausche ich ihrem Podcast.

In der kleinen Tasche begleitet mich heute eine Kombination aus Alt & Neu. Einfach mal probieren, schauen was die alten Teile an neuer digitaler Technik so an Erlebnissen bescheren.

Die ersten Fotos entstehen mit einem alten analogen Revuenon 55mm f1,4, bis ich dann auf ein altes Minolta 50mm f1,7 wechsele.

Die richtige Seite des Weges finden Revuenon 55mm f1,4

"Hogarth´s Dream" und Menschen auf dem Weg Minolta 50mm f1,7

Autofokus Fehlanzeige, das gibt es in dieser Kamera - Objektiv - Beziehung nicht.

Schärfe ist ja nicht alles und oft zählt vielmehr die Geschichte oder das Gefühl hinter einem Bild.

Kleine Geister Revuenon 55mm f1,4

Heute gibt es aber kein Ziel, nur ein wenig raus an die Luft und schauen was ich sehe.

Alles fließt - alles im Fluss Revuenon 55mm f1,4

Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Woche und denkt immer daran, auch wenn es mal abwärts geht, irgendwo ist immer Halt und die Chance sich wieder hochzuziehen.