Maikäfer - heute war Flugtag

Wer heute in der Nähe der Ökologiestation in Bergkamen am Westenhellweg unterwegs war, der konnte einen wahren Maikäfer Flugtag erleben.

Rund um alle Bäume entlang der Straße, sowie rund um die Aussichtsplattform, konnte man die "Dicken Brummer" fliegen sehen.

Eigentlich heißen sie Blatthornkäfer, aufgrund ihrer Blättchen an den Fühlerenden, die wie ein Fächer gespalten sind.

Maikäfermännchen im Anflug - also dann los Nikon geladen- ISO hoch, AF-C an, Gruppenverfolgung aktiviert und los ;-)

hochgeladen von Andreas Nickel

Übrigens haben die Männchen 7 Blättchen an den Fühlern, die Weibchen nur 6 und sie sind kleiner.

Habe einmal versucht so einen Flieger im Flug zu erwischen, jedoch bei diesem Wind und den abrupten Flugbewegungen, gar nicht so leicht.

hochgeladen von Andreas Nickel

So viele Maikäfer wie heute habe ich in der letzten Zeit auch eher selten gesehen und es war ein richtig schönes Naturerlebnis.