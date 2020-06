Es ist kaum zu glauben, die Bienen "stehen Schlange" um endlich auch in die Mohnblüte eintauchen zu dürfen. Im Kampf um den besten Platz wird geschubst und überholt, aber auch gemeinsam zwischen den Blättern nach Nektar und Pollen gesucht.

Manches Mal muss man schon ganz genau hinschauen, um die Honigsammler zu entdecken, so tief sind sie in die Blüte der Mohnblumen eingetaucht. Kaum hat das eine Insekt die Blüte verlassen, schon landet das nächste, um sich durch das Blättergewirr zu kämpfen.

Knospen und Kapseln sind uninteressant, die roten Blätter umso anziehender.