Julia und das Erbe des Hühnerbarons

Opa Alois schaut vom Himmel sicher voller Stolz auf seine Enkeltochter in Bork. Julia Schlütermann hat die Leidenschaft fürs Federvieh ebenso wie er im Blut und kümmert sich nach seinem Tod um sein Vermächtnis.

Im Leben der Eheleute Thier drehte sich fast sechzig Jahre vieles um die Hühnerschar. Der Boden über der Garage war das Zuhause für die ersten Hühner, im Laufe der Zeit wuchs die Zahl der gefiederten Mitarbeiterinnen im Stall im Garten des Hauses bis auf rund zweitausend Tiere. Alois Thier kannten Generationen von Selmern deshalb als den Eiermann, den Hühnerbaron von Bork und so erinnert sich auch seine Familie oft mit einem Lächeln an Vater und Opa. Im Dezember letzten Jahres starb Alois Thier, nur drei Monate nach seiner Frau Gertrud. Von Oma und Opa blieben der Familie viele schöne Erinnerungen, aber auch eben viele Hühner. "Opas Leidenschaft und das, was er über so viele Jahre mit viel Liebe aufgebaut hat, sollte erhalten bleiben", berichtet Enkeltochter Julia Schlütermann, die im Nachbarhaus wohnt, und so machte sich die Industriekauffrau zusammen mit ihrem Lebensgefährten Jörg Paukner kurzerhand ans Werk, inklusive neuer Ideen. Im Garten, auf der Wiese neben dem Stall, steht nun ein Hühner-Mobil für die Freilandhaltung, in ihrem Stall auf Rädern kommen die Hühner immer wieder an Stellen mit frischem Gras.

Mama macht heute die Eierfrau

Die Eier waren schon früher bei Thiers immer ein Familien-Projekt, besonders zu Ostern. Mama Annette Schlütermann ist ebenfalls weiter mit von der Partie, sie fährt mit dem "Eier-Mobil" zu den Kunden. Jörg werkelt derweil in der Garage gerade noch an einer kleinen Holzhütte, die steht dann bald auf dem Grundstück und bietet Eier rund um die Uhr. "Eier von Thiers" steht auf einem Banner über der Garage - eine Erinnerung an Oma und Opa und sicher auch für viele alte Kunden an den Hühnerbaron und seine Frau. Alois und seine Gertrud sehen auch das sicher mit einem stolzen Lächeln.

