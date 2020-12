Dezember-Blues oder raus bei Wind und Wetter

Dezember 2020 und wieder einmal nichts mit weißen Flocken, zumindest nicht in unserer Region.

Der Wind drückt den Regen gegen die Scheiben und die Bäume in Schräglage. Tut er das gerade einmal nicht, dann pfeift er sich eins und lässt die Zweige rauschen.

Was solls, raus ist die Devise und so packe ich mich in wetterfeste Klamotten und die Kamera in eine wasserdichte Tasche.

So ging es vom Wind angeschoben durch den einen oder anderen Weihnachtsmorgen und den heutigen Sonntag.

Manuell wurde fokussiert und das bei weitester Blende, das Weitwinkel bemüht und die normale Brennweite. Spielen mit Licht, Schärfe und Details.

Vielleicht ist das eine oder andere Bild ein wenig unüblich, jedoch muss man auch mal von den gewohnten Anblicken abweichen und Neues probieren.

Ziel?

Nein zumindest Fotografisch gab es das nicht, nur ein wenig Seele und Sensor baumeln lassen.