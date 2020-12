Dezember 2020 im Seepark

Es ist kalt, es ist Nass und es ist Sonntagmorgen.

Allen Widrigkeiten zum Trotz, mache ich mich gemeinsam mit meiner Kamera auf den Weg.

Wetterfeste Schuhe und eine wetterfeste Bekleidung machen das Paket rund, nur das gewählte Objektiv des Tages ist es nicht.

Somit heißt es aufpassen und es möglichst trocken halten, nicht einfach an diesem Tag.

Heute steht mal wieder der nahe Seepark auf dem Programm und durch den leichten Nieselregen mache ich mich auf den Weg.

Am Ufer begrüßen mich einige Blässhühner und Möwen fliegen kreischend durch den Nieselregen.

Während ich so am Ufer entlangschlendere trete ich fast auf die Reste eines ... Flusskrebses. Interessant was sich dort im See so tummelt.

Am Ufer tummeln sich noch ganz andere Dinge und ich bin froh das ich keinen Schritt ins "Glück" gemacht habe.

Leute, so eine wortwörtliche " Scheiße" muss nicht sein, da laufen auch Kinder rum!!

Dann wurde es aber wieder schön, denn ich bekam Gesellschaft, aber schaut selbst.