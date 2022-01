Die alte Esche an der Waltroper Straße - gegenüber Diesterweg- und Josefstraße - ist von Stockfäule befallen und ist vom "Eschensterben" betroffen, wie man der Pressemitteilung der Stadt Lünen entnehmen kann.

Diese Irreparablen Krankheiten können nicht behoben werden. Um die Verkehrssicherheit nicht zuu gefährden muss der Baum daher gefällt werden. Dies passiert am Samstag, dem 8. Januar.

Da während der Baumfällarbeiten der Bürgersteig und die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden, kann es in diesem Bereich zu Einschränkungen kommen.

In der Pflanzperiode 2021/2022 werden an der Waltroper Straße vier neue Bäume nachgepflanzt, so die Stadt Lünen.

Die Abteilung Stadtgrün und ihre Baumexperte führen derartige Erkrankungen unter anderem auf die anhaltende Trockenheit der letzten Jahre zurück. Daher setzt die Stadt mittlerweile auf Bäume, die sich der Trockenheit eher widersetzen können.

Nähere Informatinen finden Sie unter: https://www.luenen.de/aktuelles/detailansicht/mangelnde-standsicherheit-esche-muss-gefaellt-werden.