Bei Sonnenaufgang - bitterkalt:

Jahrelang war die Landschaft nicht mehr für solch einen langen Zeitraum schneebedeckt. Die Kälte ist trocken, in der Sonne bemerkt man sie kaum. Aber die Sonne kam bei diesem Spaziergang erst gerade hervor und so war es einfach nur bitterkalt. Dafür waren nicht viele Leute unterwegs, die Nebenstraße in den Feldern noch immer weiß vom Schnee und alles wunderbar ruhig.

Am Himmel zeichnete sich die Morgenröte ab, zwischen den Bäumen erkennt man ein Windrad.

hochgeladen von Martina Seeliger

Dann kam die Sonne hervor, blendend hell wirkte sie in all der weißen Pracht. Der Schnee begann zu glitzern und die Konturen der Schneeverwehungen wurden auf einen Schlag sichtbar.

hochgeladen von Martina Seeliger

Die Rauchschwaden des Kraftwerks wurden angestrahlt und bekammen einen rötlichen Schimmer.

hochgeladen von Martina Seeliger

Als die Sonne in voller Größe über dem Horizont aufgetaucht war, bestand kaum noch die Möglickeit in ihre Richtung zu fotografieren, aber ein paar Zweige oder ein Baum als "Filter" ließen es dann doch zu.

hochgeladen von Martina Seeliger

Man mag gar nicht mehr aufhören, denn jedes Bild ist anders, auch wenn es fast an der gleichen Stelle gemacht wurde. So schließe ich hier noch einmal mit dem Titelbild in einer etwas anderen Einstellung beziehungsweise Perspektive.

hochgeladen von Martina Seeliger

Es gibt noch ein paar weitere Fotos im Anhang.

Wenn Sie also die Möglichkeit haben, dem Schnee rund um den Vorort Brambauer einen Besuch abzustatten, nutzen Sie es - es lohnt sich.