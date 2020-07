Schwäne, also auch Höckerschwäne, gehören zu den Entenvögeln, deshalb wohl auch das Märchen von Hans Christian Andersen vom "Hässlichen jungen Entlein" von 1843. Eines der Märchen, die gut ausgehen, was bei Andersen nicht selbstverständlich ist. Hans Christian Andersen ist ein dänischer Dichter, deswegen passt es, dass die Bilder in Dänemark aufgenommen wurden, näher gesagt am Limfjord, am Bjergets Vej, der zu Aabybro gehört.

Schwäne ernähren sich von Wasserpflanzen und wie das funktioniert scheinen die Kleinen auf den Fotos gerade zu erlernen.