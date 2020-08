Blitzbaum?

An der Brücke der A2 an der Grenze Horstmar/Niederaden, findet sich direkt an der Auffahrt dieser markante Baum.

Schon länger frage ich mich, Blitzbaum, also vom Blitz getroffen und daher keine Rinde mehr oder einfach nur eine andere Art einer Baumerkrankung.

In Bergregionen findet man diese Art von Bäumen, also was die Optik betrifft, sehr häufig. Meist stehen diese an einzeln oder an besonderen Stellen und sind so tatsächlich Opfer eines Blitzschlages.

Durch die plötzliche extreme Hitzeeinwirkung verlieren diese dann teilweise ihre Rinde.

Bei diesem Exemplar bin ich mir nicht sicher aber vielleicht hat ja jemand eine Information oder kann etwas dazu sagen.