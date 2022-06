Unsere Untermieter:

Platz ist in der kleinsten Hütte - unter diesem Motto brüteten auch in diesem Jahr wieder einige Vögel unter unserem Dach.

Familie Star:

Am auffälligsten waren die Stare, die zum zweiten Mal im Giebel nisten.

Zum Schluss reckten die Kleinen ihren Hals weit nach draußen, um Futter zu ergattern.

Familie Meise:

Kaum zu entdecken war das Meisenpärchen, das auch schon im letzten Jahr die Nische im Mauerwerk für sich entdeckt hatte.

Wäre die Meise nicht regelmäßig ein- und ausgeflogen, man hätte den Nistpltz nicht gesehen.

Sie finden noch weitere Fotos im Anhang.

Wen die Stare näher interessieren, der wird hier fündig:

Stare über dem Brechtener Ortskern (4)

In der Zwischenzeit sind die Familien ausgezogen. Mal schauen, ob sie im nächsten Jahr wiederkommen.