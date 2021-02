Schnee von gestern:

Da geht sie hin, die weiße Pracht und verwandelt sich in Schneematsch, die folgenden Impressionen von Sonntag sollen den Vorort Brambauer noch einmal mit blauem Himmel, Sonnenschein und ganz viel Schnee zeigen. Für all diejenigen, die nicht zu einem spaziergang aufbrechen konnten.

Brambauer von Süden gesehen:

Die "Skyline" von Brambauer aus Süd-Westen, links erkennt man deutlich die Martin-Luther-Kirche und ganz rechts sehen Sie die Barbarakirche. Wenn die Bäume im Laub stehen, wird vieles verdeckt, mir ist die Barbarakirche an dieser Stelle noch nie ins Auge gefallen. Im Hintergrund die Wolken vom Kraftwerk und bei genauem Hinsehen erkennt man die Außenanlagen vom Pflanzencenter Dahlke.

Ausgangspunkt für den Spaziergang war die Brechtener Straße auf Höhe der evangelische Kirche, am Spätnachmittag von der Sonne angestrahlt. Die Zeit ist stehengeblieben, zumindest auf der Kirchturmuhr, denn 13 Uhr ist längst vorbei. Deutlich zu entziffern: "Ein feste Burg ist unser Gott" über dem Eingangsportal.

Martin-Luther-Kirche

hochgeladen von Martina Seeliger

Weiter ging es durch den Volksgarten, der auch im Winter seinen Reiz hat, durch die Bäume sieht man auf das Krankenhaus, das in früheren Zeiten Amtshaus war und auch wieder auf die evangelische Kirche.

im Volksgarten

hochgeladen von Martina Seeliger

Der Teich ist zugefroren und das Insektenhotel sieht etwas trostlos aus. Danach ging es an den Gewächshäusern vorbei in Richtung Brechten. "Schnee von gestern", der Titel passt auch zu den alten Gewächshäusern, die noch nebeneinander stehen, im Hintergrund stehen die neuen.

Haben schon bessere Zeiten gesehen, die Gewächshäuser in Mitten unberührten Schnees

hochgeladen von Martina Seeliger

Eine Brombeerhecke fiel mir ins Auge, undurchdringbar und mir wurde klar, warum sie in lang zurückliegenden Zeiten als Schutz angelegt und benutzt wurden.

Brombeerhecke, da möchte ich mich nicht durchschlagen müssen

hochgeladen von Martina Seeliger

Ein kleines Stückchen weiter sehen die Bäume aus, als ob sie einen Mantel gegen die Kälte übergeworfen hätten, es ist nur Efeu, das an den Stämmen hochrangt.

die Bäume haben als Schutz gegen die Kälte einen Mantel übergeworfen

hochgeladen von Martina Seeliger

Rehe laufen über die zugeschneite Wiese auf die Gewächshäuser zu, die ich mittlerweile umrundet habe.

hochgeladen von Martina Seeliger

Wie schon beim letzten Mal ende ich mit einem Foto, dass dem Titelbild ähnelt, der "Skyline von Brambauer". Im Anhang gibt es noch weitere Bilder für all diejenigen, die keine Möglichkeit hatten, den Vorort Brambauer im Schnee zu betrachten.