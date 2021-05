100 % Bio:

Während die Störche beim letzten Mal ihren Horst gegen ein anderes Storchenpaar (Teil 1) verteidigen mussten, blieb bei unserem Besuch dieses Mal alles ruhig. Auf der einen Seite machte ein Elternteil auf dem neben dem Horst liegenden Feld seine Runde auf der Suche nach Kleintieren - ganz nach dem Motto 100 % Bio gegen Ungeziefer.

der Storch auf der Suche nach Kleintieren

Zwischendurch mal am Kopf gekratzt, wozu so lange Beine alles gut sind,

es juckt am Hals

weiter geht es. Mit den langen Beinen kann man so manchen Meter zurücklegen.

Auf dem Horst kümmerte sich das andere Elternteil Storch oder umgedreht um die Eier oder den Nachwuchs, erkennen konnte man noch nichts. Ganz flach lag der Storch auf dem Horst, um das Gelege warm zu halten. Man musste schon genau schauen, um überhaupt etwas zu entdecken.

ganz klein machen, damit der Wind über einen hinwegweht

Dann die Füße ausstrecken und die Flügel spreizen, beeidruckend ihre Spannweite.

mächtige Spannweite

Einmal richtig durchschütteln

die Flügel ausschütteln

und den Horst sortieren.

alles schön sortieren

Danach breitete er die Flügel wieder aus und duckte sich ab, damit der Wind ihm möglichst wenig anhaben konnte.

Die Jungstörche in Olfen haben sich schon sehen lassen und Sie können in den Artikel von Norbert Lange z.B. (Jungstörche in Olfen) Näheres dazu erfahren.