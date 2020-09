Unbekannte werfen Reifen in den Wald

Tatort Wald - hier warfen Unbekannte am Wochenende alte Reifen in die Natur. Eine Chance, die Täter zu fassen, bieten vielleicht besondere Kennzeichen.

Die Täter fuhren vermutlich mit einem Auto mit Anhänger oder einen Kleintransporter vor, schmissen die Reifen gleich neben dem Radweg an der Borker Straße zwischen Bork und Cappenberg an den Waldrand. Die Reifen sind auf den zweiten Blick aber nicht einfach schwarz, sondern markiert - mit Barcodes und handschriftlich mit Kreide. Wie Elmar Berks, der Förster des Grafen von Kanitz, der sich oft mit wilden Müllkippen befassen muss, hofft, ist das vielleicht eine Spur zu den Tätern. Die Unbekannten entsorgten zudem vielleicht schon zum wiederholten Mal so dreist ihren Müll in den Wäldern von Cappenberg. Der Fall erinnert nämlich stark an einen Fund von über zwanzig ähnlich markierten Reifen mitten im Wald nahe der Varnhöveler Straße im Mai letzten Jahres. Leser, die Hinweise zu den Barcodes oder den Markierungen auf den Reifen haben oder Beobachtungen gemacht haben, können sich in der Redaktion melden: Telefon 02306 / 750 44 20.



Thema "Wald" im Lokalkompass:

