Wildes Niederaden - Natur pur vor der Tür

Wer es am Wochenende schafft noch vor oder während des beginnenden Tages aufzustehen, der kann Natur pur vor der eigenen Haustür erleben.

Wer es nicht gewollt erlebte, der sicherlich schon einmal auf seinem frühen Weg zur Arbeit, wenn er denn Corona bedingt nicht im Homeoffice weilt.

Das "Wilde Niederaden", dass sich an diesem sehr frühen Morgen mal wieder mit einem ganzen Rudel Rehwild vor der Haustür präsentiert.



Oft sieht man vereinzelte kleine Gruppen weit entfernt in den Feldern stehen, heute war es ein großes Rudel welches aus der Deckung kam.

Wildnis vor der Tür in Niederaden

hochgeladen von Andreas Nickel

Einen Teil dieser Gruppe kann man zeitweise auch mal im Garten erleben, falls dieser zugänglich ist.

Eigenes Archivbild vom Jahresanfang, Rehwild im Garten mit Fuji und einem kleinen Zoomobjektiv aufgenommen.

hochgeladen von Andreas Nickel

An diesem Morgen zog die Gruppe, bestehend aus 10 Tieren, in der Nähe der A2 über die noch gefroren Felder und wie kalt es war, das kann man sehr gut am Fell erkennen.

Dieser stelleweise noch mit Raureif überzogen, zeugt von der Kälte der Nacht und deren Minustemperaturen.

Fürsorglich

hochgeladen von Andreas Nickel

Ich habe einfach diese schöne Szene genossen und lediglich ein paar Erinnerungsbilder geschossen, denn es war einfach noch viel zu dunkel für qualitativ gute Bilder und das Rudel auch viel zu weit entfernt.

Schön das es solche Momente in unseren Regionen und Orten noch gibt, ich hoffe wir erhalten uns das nicht nur in Niederaden, sondern auch noch an vielen anderen Stellen hier bei uns.

Chef passt auf und ist wachsam ISO bei teilweise 6400 und darüber, einfach noch viel zu dunkel.

hochgeladen von Andreas Nickel

Ein wenig mehr Achtung gegenüber der Natur, weniger Müll und den Tieren ihren Raum lassen, dass kann ja nicht so schwer sein.