Das Bürgertelefon der Ratsfraktion der Wählergemeinschaft Gemeinsam Für Lünen (GFL) ist am Sonntag, 20. September, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Andreas Dahlke zu erreichen.



Andreas Dahlke zieht nach seinen guten Wahlergebnissen in den Rat der Stadt sowie in den Kreistag Unna ein. Zu seinen wichtigsten Themen zählten bisher Stadtentwicklung und Umwelt sowie Sicherheit und Ordnung.

Andreas Dahlke freut sich am Sonntag aber auch über Vorschläge und Anregungen zu anderen Lüner Themen und steht für Gespräche rund um die Lüner Kommunalpolitik zur Verfügung.

Weitere aktuelle Nachrichten und das GFL-Wahlprogramm gibt's auf der GFL-Homepage.