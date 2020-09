Am Samstag, 12. September 2020, in der Zeit von 18.00-20.00 Uhr ist Claudia Schöttler, unser Kandidatin für den Wahlbezirk 613 - Brambauer - am Bürgertelefon der Freie Wähler Lünen e. V.

Claudia Schöttler setzt sich für die Belange von Behinderten in der Stadt Lünen ein und auch die Umwelt liegt ihr sehr am Herzen. Sie ist engagiertes Mitglied der BI Achenbachstraße.

Sie ruft allen Lünerinnen und Lüner dazu auf, morgen ihr Wahlrecht zu nutzen und wählen zu gehen.

Der Infostand der Freie Wähler Lünen e. V. ist heute vormittag in der Lüner Fußgängerzone mit dem Bürgermeisterkandidaten Sascha Gottwald, wir freuen uns auf interessante Gespräche.

Telefonisch ist Claudia Schöttler unter der Nummer 023069796390 erreichbar. Fragen und Anregungen können auch gerne über das Kontaktformular auf unserer Homepage unter www.freie-waehler-luenen.de oder per Mail an info(at)freie-waehler-luenen.de