Am Samstag, 14. November 2020 von 10.00-12.00 Uhr ist unser Vereinsmitglied Cornelia Eggenwirth am Bürgertelefon der Freie Wähler Lünen e. V. erreichbar. Die gelernte Industriekauffrau ist seit vielen Jahren politisch aktiv. Bis Ende Oktober 2020 war sie Mitglied im Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten sowie im Seniorenbeirat. Sie setzt sich für den Erhalt einer vielfältigen kulturellen Landschaft in Lünen ein. Die Intensivierung der Kontakte zu den Lüner Partnerstädten liegt ihr am Herzen.

Sie erreichen Cornelia Eggenwirth telefonisch unter 023069796390, per Mail unter info(at)freie-waehler-luenen.de, oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage unter www.freie-waehler-luenen.de