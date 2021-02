Corona: Osterfeuer wieder auf der Kippe

Osterfeuer durften im letzten Jahr in Lünen und Selm nicht brennen, schuld war Corona. Das Virus ist noch immer Thema und so stehen auch dieses Mal die Osterfeuer auf der Kippe.

Unna wird Osterfeuer in diesem Jahr nicht erlauben, in Castrop-Rauxel lodern ebenfalls keine Flammen und auch anderen Städten mehren sich solche Nachrichten. Selm und Lünen haben sich zwar noch nicht enschieden, ob zu Ostern Feuer brennen dürfen, zumindest in Selm ist die Tendenz aber klar: Die Stadt meldete sich nämlich schon im letzten Jahr bei allen Vereinen und Institutionen, die 2020 ein Osterfeuer veranstalten wollten und teilte mit, dass Osterfeuer auch in diesem Jahr unwahrscheinlich seien - wer dennoch Grünschnitt sammelt, macht das auf eigene Gefahr und bleibt eventuell sitzen auf dem Osterfeuer-Haufen. Selm übernimmt - anders als im letzten Jahr - nicht die Kosten für den Grünschnitt-Abtransport. Eine Absage der Osterfeuer ergebe sich in Selm wohl erst aus der um Ostern geltenden Corona-Schutzverordnung, ähnlich hält es die Stadt Lünen. Der Krisenstab werde sich aber noch mit dem Thema befassen, so Benedikt Spangardt, Sprecher der Stadt Lünen.

