Jeden Tag lesen, sehen und hören wir in den Medien die tagesaktuellen Corona-Infektionszahlen. Ganz selbstverständlich und unkritisch nehmen wir diese Zahlen inzwischen zur Kenntnis.

Was wenn ich Ihnen sage, dass Ihnen jeden Tag ein Bär aufgebunden, Ihnen ein Märchen erzählt wird? Bin ich dann etwa ein Verschwörungstheoretiker? Mit nichten, kann ich Ihnen versichern. Ich bleibe nur gerne bei der Wahrheit. Für selbige ist der korrekte Sprachgebrauch elementar.

Was wahr und was unwahr ist



Am 22.08.2020 berichtet tagesschau.de: "Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter 2034 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages.". Beim Blick in den täglichen Lagebericht des RKI ist diese Zahl tatsächlich zu finden. Das RKI selbst spricht jedoch nicht von Infizierten. Hier ist stattdessen die Rede von "labordiagnostisch bestätigten COVID-19-Fällen". Gemeint ist die Anzahl der positiven PCR-Tests.

Was genau ist denn nun falsch an diesen Aussagen, mögen Sie sich nach wie vor fragen. Die PCR-Positiven sind doch die Infizierten, oder etwa nicht? Dieser Frage gehen wir nun auf den Grund. Hierzu müssen wir uns zunächst darüber klar werden was ein PCR-Test tut.

Im Labor wird das genetische Material der Probe vervielfältigt. Dies geschieht in mehreren Zyklen. Fluoreszierende Stoffe sorgen dafür, dass die gesuchten Gensequenzen sichtbar werden, sofern diese in ausreichender Menge vorhanden sind (Quelle).

Ein PCR-Test kann also nachweisen, ob in einer Probe eine bestimmte Gensequenz (ein Nukleinsäureschnipsel) vorhanden ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ob es sich bei einem Fund beziehungsweise positivem Ergebnis tatsächlich um vermehrungsfähige Viren handelt, kann der Test nicht bestimmen.

Auch die Infektiösität kann mittels PCR-Test nicht bestimmt werden. Die Abstriche stammen allesamt von der Oberfläche der Schleimhäute im Nasen-, bzw. Hals-/Rachenraum. Der Test lässt daher auch keinen Rückschluss auf eine Vermehrung von SARS-CoV-2-Viren innerhalb der Zellen zu.

Um von einer Infektion sprechen zu können, muss ein Virus in den Organismus eingedrungen sein und sich dort vermehren. Einen Hinweis darauf geben uns Symptome, wie Gliederschmerzen, Husten, Fieber, und weitere. Ein gesunder Mensch mit positivem Testergebnis ist daher noch lange kein Infizierter.

Kurz zusammengefasst: Ein PCR-Test kann das Vorhandensein eines Nukleinsäureschnipsels anzeigen, eine Infektion oder gar Erkrankung lässt sich damit jedoch keinesfalls nachweisen!

In der Packungsbeilage des RT-qPCR Kit des Hersteller Creative Diagnostics ist beispielhaft zu lesen: "The detection result of this product is only for clinical reference, and it should not be used as the only evidence for clinical diagnosis and treatment." Auf Deutsch: Das Nachweisergebnis dieses Produkts dient nur zur klinischen Referenz und sollte nicht als einziger Nachweis für die klinische Diagnose und Behandlung verwendet werden.

PCR-Positive pauschal als Infizierte einzustufen ist leider die gängige Praxis, sowohl auf Seiten der Politik als auch auf der Seite der Medien. Tatsächlich ist dieser Sprachgebrauch grob irreführend, wenn wir genau sind sogar schlichtweg falsch.

Angst vor dem Virus ist unbegründet

Die Kenntnis darüber, dass nicht alle positiv Getesteten automatisch an COVID-19 erkrankt sind, sollte Sie schon einmal beruhigen. Wenn Sie die Anzahl der positiven Tests dann noch ins Verhältnis zur Gesamt-Testmenge setzen, gelangen Sie zu einer weiteren Erkenntnis. Sie stellen plötzlich fest, dass die gesuchte Gensequenz bei kaum einem Menschen gefunden wird.

Der tägliche Lagebericht des RKI vom 26.08.2020 dient uns als Grundlage für konkrete Zahlen. In KW34 wurden sage und schreibe 987.423 Tests durchgeführt. Nur 0,88% davon, nämlich 8.655 lieferten ein positives Ergebnis. Und wieder können wir etwas aufatmen.

Jetzt ist da noch diese Sache mit der Vortestwahrscheinlichkeit und den falsch-positiven Fällen. Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch erklärt in diesem Video sehr gut, was es damit auf sich hat.

PCR-Tests sind nicht 100 % genau. Laut eines Ringversuchs von INSTAND, der Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien, liefern 1,4 % aller Tests ein falsch-positives Ergebnis.

Wenn Sie dem Artikel aufmerksam gefolgt sind, wird Ihnen jetzt auffallen, dass der Anteil falsch-positiver Testergebnisse beinahe identisch ist mit der aktuellen Quote für positive SARS-CoV-2-Nachweise mittels PCR-Test. In der Tat ist davon auszugehen, dass es sich bei der Mehrzahl der aktuellen "Corona-Fälle" um falsch-positive Tests handelt. Ich verweise gerne noch einmal auf das Video von Herrn Prof. Haditsch, da es die Zusammenhänge sehr anschaulich und leicht verständlich vermittelt.

Zu erklären ist diese "Abwesenheit des Corona-Virus" mit dem gesunden Menschenverstand. Die Grippe-Saison ist vorbei und Menschen erkranken in den Sommermonaten deutlich seltener an Atemwegserkrankungen. Das berichtet auch die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) des RKI, in ihrem Wochenbericht 32/2020. Während Rhinoviren in den vergangenen Wochen teilweise für bis zu 77 % der hausärztlich beobachteten Atemwegserkrankungen verantwortlich waren, fehlt von SARS-CoV-2 jede Spur. Zitat aus dem aktuellen Wochenbericht: "Seit der 16. KW 2020 gab es keine Nachweise mehr von SARS-CoV-2 im Sentinel."

Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit



Noch immer gibt es in allen Bundesländern Verordnungen, zum Schutz vor Corona. Die Politik in Gestalt von Frau Merkel hat in einer Pressekonferenz Anfang April klargestellt: "...sie (die Pandemie) wird nicht verschwinden, bevor wir nicht wirklich einen Impfstoff haben, mit dem wir die Bevölkerung immunisieren können."

Wenn jedoch...

...dann müssen wir uns als Bürger die ernste Frage stellen (und die muss erlaubt sein), ob das was wir hier zelebrieren nicht eher ein Aberglaube oder eine Religion ist, als eine ernstzunehmende Pandemie nationaler Tragweite.



Sie sind gefragt



Zum Abschluss möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Glauben Sie nicht unhinterfragt was Ihnen in den Medien serviert wird. Das gilt insbesondere auch für diesen Artikel. Folgen Sie den Quellen/Links und überprüfen Sie selbst den Wahrheitsgehalt und Kontext der getätigten Aussagen.