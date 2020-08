Am kommenden Sonntag, 22. August 2020 wird in der Zeit von 11-12 Uhr wieder die Hotline mit Dieter GOD geschaltet. Wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie unter 02306/23777 oder 0179/4947395. Wenn Sie an diesem Tag nicht können, so schreiben Sie mich unter:,dietergod@aol.com an. Ihr Dieter God