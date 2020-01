Die FDP-Fraktion Lünen ist am Dienstag, den 28.01.2020 über ihr Bürgertelefon zu erreichen. Von 18 bis 20 Uhr beantwortet Klaus Rausch, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, sowie Sicherheit und Ordnung unter der Rufnummer 0231 13018471 die Fragen der Lüner Bürgerinnen und Bürger. Sonstige Anliegen gerne auch per E-Mail an fraktion@fdp-luenen.de.