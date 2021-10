Am Dienstag, den 12.10.2021 ist für die FDP Lünen der Stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Ludger Auferoth am Bürgertelefon. Unter der Rufnummer 02306 2099996 beantwortet Ludger Auferoth gerne von 18 bis 20 Uhr die Fragen der Lüner Bürgerinnen und Bürger. Sonstige Anliegen auch gerne per E-Mail an fraktion@fdp-luenen.de.