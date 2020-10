Am Samstag, 10. Oktober 2020, ist das Bürgertelefon der Freie Wähler Lünen e. V. geschaltet. In der Zeit von 17.00 bis 19.00 Uhr ist Ratsfra

u Gabriele zum Buttel für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger telefonisch unter 02306 9796390 erreichbar. Wünsche und Anregungen werden auch gerne per Email entgegen genommen: info(at)freie-waehler-luenen.de