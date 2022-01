27. Januar: Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

Heute gibt es an allen öffentlichen Gebäuden in Deutschland Trauerbeflaggung. Vor 77 Jahren befreiten an diesem Tag Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz. Mehr als eine Million Menschen wurden hier ermodet.

Dies nimmt der Bundestag seit 1996 zum Anlass, um am 27. Januar jährlich den Opfern des Nationalsozialismus zu gedenken. Im Parlament halten in diesem Jahr die Holocaust-Überlebende Dr. h. c. Inge Auerbacher und der Präsident des israelischen Parlaments, des Knesset, die Gedenkreden halten.

Auch in Lünen gibt es zurzeit eine Ausstellung über das Schicksal der jüdischen Mitbürger. Im Museum am Schloss Schwansbell heißt es "Jüdisches Leben in Lünen - ein Ausstellungsprojekt".

Vielleicht ein Anlass, sich auf Spurensuche zu begeben und ein dunkles Kapitel der Geschichte zu erfahren.

Wer mehr Informationen möchte, bekommt sie unter "Stadt Lünen" oder bei der "Bundeszentrale für politische Bildung".