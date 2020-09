Am kommenden Sonntag (27.9.) entscheidet die Stichwahl, wer in den nächsten fünf Jahren Bürgermeister in Lünen sein wird. Der Vorstand der Wählergemeinschaft Gemeinsam Für Lünen (GFL) hat sich zu der Frage einer möglichen Wahlempfehlung beraten. Hierzu wurde folgende Stellungnahme einstimmig vom Vorstand bei einer Enthaltung beschlossen (11 von 12 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern waren anwesend):

„Jürgen Kleine-Frauns tritt als unabhängiger Kandidat aus dem Amt heraus zur Bürgermeisterwahl an. Der Vorstand akzeptiert dies und spricht für die anstehende Stichwahl zur BM-Wahl am 27. September 2020 keine Wahlempfehlung aus.“

