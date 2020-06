Die GFL-Ratsfraktion gratuliert Bettina Brennenstuhl zur Wahl als künftige Kämmerin und Erste Beigeordnete der Stadt Lünen.



Die 39-Jährige, bisher Kämmerin in Schwerte, habe das volle Vertrauen der GFL. „Wir freuen uns auf eine fachlich fundierte und menschlich angenehme Zusammenarbeit“, so GFL-Fraktionsvorsitzender Johannes Hofnagel.

Die GFL-Ratsfraktion begrüßt nachdrücklich, dass mit Bettina Brennenstuhl erstmals eine Frau die zweitwichtigste Person im Rathaus wird. „Das ist schon ein historisches Ereignis“, so Hofnagel, „wenngleich ich mir mehr Frauen in Führungspositionen wünsche.“

Bettina Brennenstuhl nimmt ihre Arbeit in Lünen am 1. September 2020 auf. „Wir sollten ihr hinreichend Zeit geben, sich in die Lüner Finanzwelt einzuarbeiten. Später wird sie dann innovativ wirken. Dafür hat sie unsere volle Unterstützung“, so Hofnagel.

