Die GFL-Ratsfraktion spricht dafür aus, dass die Musikschule ihren Unterricht wieder aufnimmt. Mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen könne Unterricht ggf. auch online erfolgen.

Einen entsprechenden Eilantrag an den Rat der Stadt (26. November) stellte die GFL-Ratsfraktion jetzt. Danach soll der Unterricht der Musikschule "unverzüglich und in geeigneter Form wieder aufgenommen" werden. Die Musikschullehrer dürften nicht länger für Ordnungsdienste abgeordnet werden. Hierfür müssten andere Bedienstete eingesetzt oder externe Kräfte geordert werden, so die GFL-Fraktionsvorsitzender Johannes Hofnagel.

Kinder und Jugendliche litten ohnehin schon stark unter den Corona-Schutzmaßnahmen. Private Treffen entfielen, ebenso Sport- und diverse Freizeitangebote. Das Erlernen eines Instruments sei somit in der derzeitigen Lage eines der wenigen Hobbys, dem die Kinder noch nachgehen könnten.

Daher sei es aus Sicht der GFL-Ratsfraktion unverständlich, die Musikschule zu schließen, obwohl das Land NRW in seiner Präzisierung der Corona-Schutzverordnung vom 5. November 2020 Musikschulunterricht auch in Präsenz ausdrücklich wieder gestattet habe.

Dieses Unverständnis hätten auch Eltern und Jugendliche an die GFL-Fraktion herangetragen – verbunden mit dem Hinweis, dass andere Städte in der Region wie z. B. Herne in Abwägung zwischen dem Infektionsgeschehen und dem Bildungsbedürfnis Musikschulbetrieb in Form von Einzelunterricht und digitalem Lernen seit Montag, 9. November 2020, wieder anbieten würden.