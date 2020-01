Die GFL lehnt eine Wasserski-Anlage am Horstmarer See ab. GFL-Ratsfraktion und -Wählergemeinschaft haben jeweils einen entsprechenden mehrheitlichen Beschluss gefasst. Dieses Votum der beiden GFL-Gremien basiert auf einem kritischen Meinungsaustausch auch mit dem potenziellen Investor zu dem Projekt.

Seinerzeit gab es von den GFL-Ratsvertretern sowie den GFL-Mitgliedern eine klare, mehrheitliche Ablehnung der Wasserskianlage am Horstmarer See, weil das Projekt u. a. ökologisch fragwürdig wäre und eine solche Anlage für den Horstmarer See zu wuchtig würde, so GFL-Fraktionsvorsitzender Johannes Hofnagel.

Die GFL setzt sich für eine Verbesserung des gastronomischen Angebots in Lünen ein. Sie kann sich nach intensiver Prüfung verschiedener Standorte in Lünen gut vorstellen, ein gutbürgerliches Angebot im jetzigen Bereich der Grillwiese des Seeparks zu verwirklichen. Diesen Vorschlag hat die GFL in die aktuelle Diskussion in der Seepark-Kommission bereits eingebracht.

Ein gutbürgerliches Restaurant mit Panorama-Ausblick auf den See wäre auch eine optimale Ergänzung des Kiosks im Strandbereich. Ein entsprechendes Konzept hat die GFL bereits entwickelt; es sieht u. a. die notwendigen bewirtschafteten Parkplätze im Bereich unter den Stromleitungen vor.