Grüne wollen Laser-Show statt Feuerwerk

Feuerwerk: Tradition oder Teufelszeug? Das Leser-Thema des Lüner Anzeiger beschäftigt sich in dieser Woche mit dieser Frage.

Böller und Raketen gehen in diesen Tagen auch in Lünen wieder über viele Ladentheken. Die Deutsche Umwelthilfe hätte sich das anders gewünscht, forderte sie doch Lünen neben über neunzig anderen Städten Ende Oktober zur Reduktion der Feinstaubbelastung zu Silvester auf - umzusetzen noch für den bevorstehenden Jahreswechsel. Lünen erteilte der Forderung der Umwelthilfe aber eine Absage, zumindest vorerst gibt es also kein Feuerwerks-Verbot. Heike Beckmann von der Tierschutzorganisation Arche 90 würde sich das aber wünschen, denn "nicht nur Silvester, sondern auch die Tage davor und danach, sind für Tiere die absolute Hölle". Beckmann machen vor allem die Menschen sauer, die das Böllern nicht auf die Silvesternacht beschränken, diese verlängerten das Leiden der Tiere. Die Grünen in Lünen nennen neben Müll und Gefahren ebenfalls dieses Argument, sie appellieren in einer Online-Petition an Jürgen Kleine-Frauns. Der Bürgermeister solle noch einmal über das private Feuerwerk nachdenken, als Alternative nennen die Grünen eine von der Stadt an einem zentralen Ort organisierte Licht- und Lasershow. "Die Lüner Feuerwehr selber informiert auf den Webseiten der Stadtverwaltung über die Gefahren des Feuerwerks an Silvester", schreiben die Grünen weiter in ihrer Petition.

Stationen messen Feinstaubwerte

Die Feuerwehr Lünen verzeichnete in den Silvesternächten der vergangenen Jahre allerdings nach Angaben der Stadt keine besonderen Einsätze, auch nicht für den Rettungsdienst. Die Zahl der Einsätze erhöhe sich zwar zum Jahreswechsel, das stehe aber nicht unbedingt mit der Nutzung von Feuerwerkskörpern in Zusammenhang. Ist Feinstaub ein Thema? In Lünen stehen drei Messstationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Die Stationen erfassen auch Feinstaubwerte, doch liefern die auch belastbare Zahlen über die Auswirkungen von Silvester? "Nein, zumindest nicht ohne weitere Informationen", sagt ein Sprecher des Landesamtes. Wenn Silvester ein Feuerwerk in unmittelbarer Nähe einer Messstelle abgebrannt werde, dann schnellten die Werte in die Höhe, dabei sei die Luft im weiteren Umfeld vielleicht besser als direkt an der Station.

Thema "Leser-Thema der Woche" im Lokalkompass:

> Katzen-Besitzern drohen Geldstrafen