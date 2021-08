Das Bürgertelefon der GFL-Ratsfraktion ist am kommenden Sonntag, 15. August, von 17 bis 19 Uhr geschaltet. Unter der Rufnummer (0 23 06) 30 174 81 ist Herbert Hamann erreichbar.

Herbert Hamann ist als Sachkundiger Bürger der GFL in Ratsausschüssen aktiv. Hier setzt er sich u. a. für den Erhalt und die Förderung der Kultur in Lünen ein. Aber auch die Schaffung von fußgänger- und radfahrerfreundlichen Verbindungen im Stadtgebiet sowie der Erhalt und die Pflege des städtischen Grün liegen ihm neben anderen Themen am Herzen.

Was brennt Ihnen aktuell unter den Nägeln? Wofür sollte sich die GFL einsetzen? Herbert Hamann freut sich am Sonntag über Anrufe zu allen Themen, die Lünen bewegen.