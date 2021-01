Nach langer und konstruktiver Diskussion haben sich die Lüner Jungsozialist*innen auf ihrer letzten Sitzung dafür ausgesprochen, den Lüner Bundestagsabgeordneten Michael Thews bei seiner erneuten Bewerbung um die Bundestagskandidatur im Wahlkreis „Hamm Unna II“ (Lünen, Selm, Werne, Hamm) zu unterstützen.

„Wir kennen und schätzen Michael Thews seit vielen Jahren als ehemaligen SPD-Vorsitzenden und als langjährigen Bundestagsabgeordneten, der sich fleißig, engagiert und bürger*innennah für die Menschen in unserem Wahlkreis einsetzt“, resümieren die Jusos.

Auch in den SPD-internen Vorstellungsrunden überzeugte der Amtsinhaber die Jungsozialist*innen mit seinem klaren Profil und seinen konkreten Ideen. „Michael Thews’ Schwerpunktthemen sind Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft — dafür kämpft er u.a. als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Naturschutz. Sein jahrelanges Engagement macht ihn authentisch und einen Kämpfer für diese wichtigen Themen wollen wir unbedingt im Bundestag behalten“, finden die Jusos.

Doch auch darüber hinaus tut Michael Thews viel für die Menschen in seinem Wahlkreis — beispielsweise hat er 2020 500.000€ für die Sanierung der Glückauf-Arena des Fußballvereins BV Brambauer nach Lünen geholt. Mit dem Geld können der Rasen, die Laufbahn und die Tribüne saniert werden — wichtige Investitionen in Sport und Ehrenamt sowie in Jugend und Integration.

„Wir unterstützen Michael Thews bei den Aufstellungsversammlungen und besonders bei der Bundestagswahl im September 2021 — weil wir ihn für den besten Kandidaten halten, der Lünen weiterhin im Bundestag vertreten soll“, kündigen die Jusos an.