Die Bürgermeisterkandidaten für Lünen sind benannt.

Ob und wann sie sich, wie in den letzten Wahlkämpfen in gemeinsamen Runden den Bürgern*Innen zu Rede und Antwort stellen, bleibt in der jetzigen Zeit eine Frage.

So müssen die persönlichen Angebote der Kandidaten zum Austausch gesucht und angenommen werden!

So wie es morgen, den 01.08.2020, vom Kandidaten der FWL (vormals PIRATENpartei) Sascha Gottwald, von 10 – 12 Uhr angeboten wird.

Er ist unter Tel. 02306 9796390 sowie per Mail: info(at)freie-waehler-luenen.de erreichbar.

Fragen können sicherlich ab sofort schon per Mail eingereicht werden.

Die BI Lünen ohne Forensik wünscht sich viele Frager*Innen zum Thema

" Warum haben die PIRATEN/FWL ihre anfängliche eindeutige Haltung gegen den FORENSIK-Standort Lünen geändert und haben sich nun der Strategie des (Noch-) Bürgermeisters Kleine-Frauns angeschlossen den Bau der FORENSIK dem Land sogar schmackhaft zu machen".

Dieser Strategiewechsel erfolgte just zu dem Zeitpunkt als die Stadt Lünen einen weitere Gerichtsentscheidung GEGEN das Land vor dem OVG Münster gewonnen hatte (hier nachzulesen) und ohne das es substantielle Veränderungen in der Sache gab!

Sascha Gottwald ist intensiv für den Erhalt des Kleinbecker Parks in Horstmar, also vor seiner Haustür, eingetreten und hat bedauert, dass die Stadtverwaltung die gesammelten ca. 3.500 Unterschriften unbeachtet ließ .

Was sagt er nun den über 13.000 Bürgern*Innen, die mit Ihren Unterschriften gegen die FORENSIk in Lünen protestiert haben?

Oder den Eltern der Schüler*Innen der 3 anrainenden Schulen oder den Kindern der 5 im Umkreis befindlichen Kindergärten?





FRAGEN Sie Ihn…

PS:

die steuerlich anerkannte gemeinnützige BI ist weiter mit rechtlichen Überprüfungen zum Standort FORENSIk in Lünen befasst.

Unterstützer werden gebeten, dafür Mittel zu spenden, jeder noch so kleine Betrag zählt!

Hierzu steht das Konto der BI zur Verfügung oder für anonyme Spenden das Sammelkonto bei der Crwowdfunding-Organisation, alles hier auf der Seite.

