Kommentar: Idee ohne Sicherheit

Menschen, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, müssen zwei Wochen in Quarantäne - nur zu Weihnachten reicht offensichtlich knapp die Hälfte der Zeit. Ein Kommentar von Daniel Magalski:

Düsseldorf ist ein Hotspot der närrischen Szene, aber Karneval muss in Corona-Zeiten ausfallen und so war schnell klar, was die Politik am Mittwoch pünktlich zum Start der neuen Session verkündete, ist kein Scherz: Nordrhein-Westfalen macht zwei Tage früher Winterferien. Ein Schritt, der helfen soll, das Infektionsrisiko an Weihnachten zu senken, so die Idee aus Düsseldorf. Die Theorie ist schön, doch was interessiert sie das Virus? Wenn Corona eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen hat - und so betont es ja nicht nur die Wissenschaft immer wieder - dann vermitteln zwei Tage doch eine mehr als falsche Sicherheit. Vom Ferienbeginn bis Heiligabend sind es so inklusive Ferien-Verlängerung nur sechs Tage ohne Schule und bis zum Treffen mit der Familie. Ein Weihnachten in Sicherheit wird es also wohl so oder so nicht und das sollte jeder wissen und im Blick haben - andernfalls erhöhen sich vermutlich spätestens nach dem Jahreswechsel die Chancen auf einen dritten Lockdown.

