Kreis Unna: Inzidenz unter 50

4. JUNI

13.23 Uhr Im Kreis Unna ist die Inzidenz unter dem Wert von 50, damit fallen weitere Corona-Hürden schon an diesem Wochenende. Das Land Nordrhein-Westfalen teilte heute offiziell mit, dass sich die Inzidenz unter dem Schwellenwert befindet, damit trefen ab Sonntag weitere Lockerungen in Kraft: Treffen im öffentlichen Raum sind damit zum Beispiel ohne Grenze für Personen aus bis zu drei Haushalten erlaubt oder aber für bis zu zehn Personen aus mehr Haushalten. Theater und Kinos dürfen, wenn sie ein Konzept haben, für bis zu fünfhundert Personen mit Test öffnen und Museen ohne Termin. Im Restaurant brauchen Besucher im Außenbereich keinen Test mehr und Innen dürfen Gastronomen nun auch wieder Gäste bewirten, hier aber weiter mit Test und Platz-Pflicht. Inzidenzstufe 1 erreicht der Kreis ab einem Wert von 35 an fünf Werktagen. Das Robert-Koch-Institut beziffert die Inzidenz heute mit 38,7.



