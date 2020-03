Lünen trauert um Herbert Jahn

Politik war sein Leben, die Feuerwehr seine Leidenschaft, nun trauern viele Menschen in Lünen um ihn - am Donnerstag starb Herbert Jahn.

Ende des Jahres erst hatte der Christdemokrat aus gesundheitlichen Gründen Abschied von seinem Sitz im Rat der Stadt Lünen genommen, kein leichter Schritt für ihn nach zwanzig Jahren Lokalpolitik und fünfzehn Jahren im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, davon zehn Jahre als dessen Vorsitzender. Jahn war kein Freund vieler Worte, sondern ein Macher, der mit Herzblut über Parteigrenzen hinweg kämpfen konnte, gerne und oft auch für die Interessen der Feuerwehr - seinen Weggefährten bleibt er so in Erinnerung.



Thema "Trauer" im Lokalkompass:

