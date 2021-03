Lüner kritisiert Kreis und Jobcenter

Lutz H. bekam am Wochenende Post, ein Brief mit des Kreises Unna. Im Inneren fand der Lüner neben einem Schreiben mit den Unterschriften von Landrat und Jobcenter-Chef sechs Masken - und die sind der Auslöser für seinen Unmut.

Lutz H. bezieht Arbeitslosen-Geld II und steht deshalb als einer von 24.350 anderen Menschen ab im Kreis Unna auf der Liste für den Versand der FFP2-Masken. Im Grundatz freut Lutz H. sich auch darüber, kritisiert aber die Art und Weise. "Die Masken steckten einfach so in dem Umschlag, ohne eine Folie und die soll ich mir dann aufsetzen, ohne zu wissen, was vorher mit ihnen passiert ist und wer die schon in der Hand hatte", so der Lüner. Lutz H. ist mit seiner Kritik nicht allein, denn auch andere Leser, die ebenfalls Post bekommen hatten, meldeten sich in unserer Redaktion. Eine Frau möchte wissen, ob es "normal ist, dass die Masken so verschickt werden" und auch eine andere Leserin kritisiert, dass die so nicht steril seien, das sei doch sicher nicht im Sinne des Erfinders.

Lob für Masken der Stadt Lünen

Jobcenter und Kreis Unna verschickten seit der letzten Woche die Masken an alle Empfänger von Arbeitslosen-Geld II im Kreis ab dem Alter von fünfzehn Jahren, weitere folgen noch in dieser Woche. Volker Meier, Pressesprecher der Kreises Unna, erklärt, dass die Masken aus Großpackungen stammen, sowohl aus einer Lieferung des Landes Nordrhein-Westfalen, als auch aus Beständen des Kreises Unna. "Vom Bestand des Landes hätte jeder zwei Masken erhalten, der Kreis Unna stockte um vier Masken auf dann sechs Masken auf, um damit anähernd die Woche abzudecken", so der Pressesprecher. Im Schreiben, dass mit den Masken verschickt wird, steht zudem, dass die Masken jeden Tag getauscht werden sollten, um sie dann sieben Tage zu trocknen bis zum nächsten Einsatz. Wie Meier erläutert, verpackten Mitarbeiter des Jobcenters die Masken in die Kuverts und trugen dabei ebenfalls "Masken und Gummihandschuhe". Lutz H. will die Masken dennoch nicht aufsetzen und schickt sie per Post und dem Wunsch nach neuen, verpackten Masken zurück an den Kreis Unna. Lob hat er für die Stadt Lünen, denn seine Partnerin, die mit Lungenkrankheiten und einer Herzschwäche Risiko-Patientin ist und Grundsicherung bezieht, bekam von der Stadt ebenfalls Masken - verpackt in Folie.

