GFL-Ratskandidat Herbert Hamann bricht eine Lanze für mehr Kultur in Lünen. Die Lippestadt ist zwar recht gut aufgestellt, aber in den vergangenen Jahren wurde auch an vielen Stellen gespart. Er sagt: Das ist nicht gut. Wir sollten in Kultur investieren. Das macht unsere Heimatstadt liebens- und lebenswert. Beispielsweise fehlt eine Jugendkunstschule, die auch für Ältere offen ist.

Schauen Sie rein.

P.S.: Lassen Sie sich nicht durch Corona von der Wahl abhalten. Nutzen Sie auch die kostenlose Briefwahl. Danke.