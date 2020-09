Hier ist es nun wieder sehr deutlich wie der Vorstand dieses Vereins GFL sich über den Willen seiner Mitglieder hinwegsetzt.

In der Mitgliederversammlung (11.11.2019), das höchste Organ eines Vereins, wurde mit 20 Stimmen gegen die 11 Stimmen dieses Vorstandes die Unterstützung des Mitgliedes Jürgen Kleine-Frauns bei seiner Bürgermeisterkandidatur beschlossen !!

Jetzt, nach wieder solch einer Aktion, dürfte aber auch allen verbliebenen Mitgliedern klar sein was in dieser Gemeinschaft abläuft.

Nicht H-P Bludau und H. Rosenkranz sind/waren diejenigen, die dem Verein schaden, sondern ....? !!

Aber weiter so, ... mit Herz und Verstand ?