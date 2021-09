Nachbarn fürchten um ihre Sicherheit

Felder und Wiesen, Kanal und Fluss in direkter Nähe, viel Platz für die Kinder - hier lässt es sich leben, wären da nicht die Raser vor der Haustür. Anwohner in Beckinghausen sind sauer und hoffen auf Hilfe.

Die Frau mittleren Alters am Steuer der schwarzen Limousine stört sich kaum am Ortsschild. Tempo 50 dürfte sie ab hier auf der Hammer Straße im "kleinen Beckinghausen" höchstens fahren, doch sie hat deutlich mehr auf dem Tacho. Anwohner Alexander Halbe kennt diese Situationen. Die Blechlawine rolle rund um die Uhr und nachts kommen auf der langen geraden Strecke dann die Freizeit-Rennfahrer auf ihre Kosten. Die Anwohner fürchten um ihre Sicherheit, vor allem um die ihrer Kinder. Die Strecke zur Schule fahren zum Beispiel die Meyers oft mit dem Fahrrad und das immer mit einem flauen Gefühl im Bauch. Kinder, die noch nicht in jeder Situation sichere Radfahrer sind und nur Meter daneben braust der Verkehr - das ist aus ihrer Sicht keine schöne Kombination.

Silvester endet fast in Katastrophe

Die Stadt Lünen habe man schon über die Probleme informiert, "die kamen dann mit dem roten Caddy, erlebten aber nicht die von uns beschriebene massive Raserei." Ein Anwohner vermutet, dass das wohl nicht mit der Einsicht der Raser zu tun hat, sondern eher mit der Bekanntheit des städtischen Blitzer-Autos. "Die Autofahrer treten ja sofort auf die Bremse, wenn sie den nur in der Ferne am Fahrbahnrand sehen", so der Mann. Zur Raserei komme weiteres Fehlverhalten der Autofahrer, wie riskante Überholmanöver, manchmal links vorbei an den Querungshilfen. Silvester vor vier Jahren, so schildern die Nachbarn, kam es fast zur Katastrophe Ein Autofahrer touchierte da den Berichten nach eine der Verkehrsinseln, verlor die Kontrolle über sein Auto und schleuderte auf den Fahrbahnrand zu, nur knapp vorbei an den hier stehenden Anwohnern der Hammer Straße. Das Auto habe dann eine Getränkekiste vor einer Einfahrt erfasst, die verletzte einen der Nachbarn an der Hand.

Leitplanke und stationärer Blitzer

Die Anwohner wünschen sich, dass ihre Sorgen Thema werden im Rathaus und in der Politik in Lünen und sie wünschen sich "endlich echte Hilfe und auch Taten". In Heil, kaum zwei Kilometer entfernt kurz vor dem Kraftwerk, trennt seit drei Jahren eine Leitplanke die Fahrbahn vom Streifen für Radfahrer und Fußgänger. Ein Modell, dass sich die Beckinghausener neben einem stationären Blitzer auch vorstellen könnten für ihren Abschnitt der Hammer Straße.



