MATTHIAS BUCKESFELD war von 2010 bis 2017 als Technischer Beigeordneter auch Mitglied der CDU-Fraktion bis er aus gesundheitlichen Gründen ausschied. Wir waren ihm immer freundschaftlich verbunden und vermissen seine humorvolle und energische Art in allen Sachfragen. Zahlreiche Fraktionsmitglieder hatten auch nach dieser Phase weiterhin einen guten persönlichen Kontakt. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat uns alle entsetzt.

Er war in seiner Arbeit in vielen Bereichen Vordenker und Vorreiter. Seine Tätigkeit wirkt in Lünen positiv nach. Nur als Beispiele seien sein Einsatz für das Straßenzustandskataster genannt, das bei konsequenter Weiterführung der Stadt Millionenbeträge jährlich spart, die Maßnahmen an zentralen Grünflächen, wie das Freischneiden der Rundturnhalle sowie die Einführung von Vorkaufsrechtsatzungen in Lünen, um zielgerichtete Entwicklungen zu ermöglichen. Seine Arbeit stand unter dem erfolgsorientierten Leitmotiv gewünschte Ziele zu erreichen und nicht immer erst die Bedenken zu sehen.