Die Wählergemeinschaften Gemeinsam Für Lünen (GFL) und "Wir für Unna" (WfU) kooperieren jetzt und haben sich zu einer Fraktion im Kreistag Unna zusammengeschlossen. Andreas Dahlke, Johannes Hofnagel (jeweils GFL) und Margarethe Strathoff (WfU) bilden die neue GFL+WfU-Kreistagsfraktion.

"Das dreiköpfige Team aus zwei Wählergemeinschaften passt politisch gut zusammen; unsere Wahlprogramm decken sich in allen wichtigen Fragen weitgehend. Auch menschlich verstehen wir uns gut", sagt Andreas Dahlke, der mit Johannes Hofnagel das Führungsduo der neuen GFL+WfU-Kreistagsfraktion bildet. Die beiden Lüner wollen ihre Doppelspitze arbeitsteilig angehen und somit unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Margarethe Strathoff, die bereits im Kreistag Unna vertreten war, bringt ihre Erfahrungen in die Fraktion ein.

"Inhaltlich wollen wir in den nächsten fünf Jahren kritisch aber konstruktiv die Entwicklung des Kreises Unna begleiten. Dabei liegt unser Hauptaugenmerk auf einer transparenten und bürgernahen Politik", so Johannes Hofnagel. Margarethe Strathoff ergänzt: "Die Bereiche Umwelt-, Klima- und Tierschutz, Wirtschaft und Kultur liegen uns besonders am Herzen. Aber aktuell müssen wir den Corona-Gesundheitsschutz der Menschen im Kreis Unna verbessern. Dafür braucht es auch mehr Personal in den zuständigen Bereichen der Kreisverwaltung."