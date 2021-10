Neuer Schnellbus nach Unna hält auch in Beckinghausen - SPD Beckinghausen sieht wichtigen Anreiz zur Mobilitätswende

Gleich durch zwei Maßnahmen wird es in den kommenden Wochen eine deutliche Verbesserung beim Busangebot in Lünen-Beckinghausen geben. Maßnahme eins: Die Verkehrsgesellschaft Unna (VKU) hat den ab 25. Oktober gültigen Fahrplan der neuen Schnellbuslinie S40 als Direktverbindung zwischen Lünen und Unna vorgestellt. Die SPD-Fraktion im Kreistag Unna hat sich dafür schon länger stark gemacht. Im Februar 2020 berichtete Kreistagsabgeordnete Renate Schmeltzer-Urban im Rahmen der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Beckinghausen von der Forderung, die von der Basis natürlich unterstützt wurde. Bislang konnte man die Kreisstadt nur in einer längeren Fahrtzeit über Dortmund in einer Bahn-Bus-Kombination oder mit dem Bus mit vielen Haltestellen und Umsteigen erreichen. Nun wird das Angebot um die neue Buslinie erweitert. „Ein wichtiger Anreiz wird geschaffen, das Auto aufgrund dieser guten Alternative stehen zu lassen. Im Normalfall wird man kaum schneller ankommen“, so SPD-Ratsherr Detlef Seiler. Vorteilhaft für den Stadtteil ist, dass der Schnellbus auch an der Haltestelle „Kreuzstraße“ hält. Von dort bis zum Kreishaus in Unna beträgt die Fahrtzeit lediglich 29 Minuten. Die neue Strecke führt vom Lüner ZOB über Beckinghausen, Oberaden, Weddinghofen, Kamen Hbf, dem Kreishaus bis zum Bahnhof Unna.

Maßnahme zwei ist insbesondere auch für beeinträchtigte Fahrgäste ein Gewinn und wird im Zuge der aktuellen Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Kreuzstraße durchgeführt. Hier werden die drei Bushaltestellen „Kleine Laake“, „Eduard-Petrat-Straße“ und „Kreuzstraße“ barrierefrei umgebaut. „Wir wollen, dass alle Menschen nach Möglichkeit mobil bleiben, auch im Alter oder mit Behinderungen. Barrierefreie Haltestellen sind dabei eine notwendige Maßnahme“, so Seiler weiter.

Für den SPD-Ortsverein Lünen-Beckinghausen sind beide Vorhaben ein wichtiger Beitrag für die Mobilitätswende. Daneben setzt sich die SPD Beckinghausen auch für mehr Elektromobilität und mehr und sichere Radwege ein, um ein möglichst breites und klimaneutrales Mobilitätsangebot zu schaffen.