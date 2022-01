SPD Beckinghausen zieht erfolgreiche Bilanz 2021 - Viele Themen im Stadtteil angegangen - Lösungen für ehemaligen Sportplatz beschlossen

Viele Themen hat der SPD-Ortsverein Lünen-Beckinghausen auch im abgelaufenen Jahr 2021 angegangen und erfolgreich umsetzen können. So freuen sich die Mitglieder etwa über Beschlüsse zum ehemaligen Sportplatz, zu praktischen Lösungen an der Kleinen Heide und zu positiven Veränderungen im Volkspark Schwansbell.

Gleich mehrere Lösungen beinhaltet die zukünftige Gestaltung der ehemaligen Sportplatzfläche, die zum zentralen Entwicklungsfeld im Stadtteil zählt. Der SPD-Ortsverein hat sich dafür eingesetzt, dass der Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Beckinghausen dort ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen soll. Im Fachausschuss und im Rat wurde dies gegen Ende des Jahres beschlossen. Planmäßig im Jahr 2024 soll die Feuerwehr das neue Haus an der Kreuzstraße beziehen können. Daneben soll es in zentraler Lage ebenfalls einen Dorfplatz und eine Spielfläche geben. Bislang verfügt der Stadtteil über keine öffentliche, städtische Spielfläche – das soll sich dann ändern. Auf dem restlichen Bereich soll noch nicht-störendes, kleinteiliges Gewerbe entstehen. Wichtig ist, dass hier – wenn auch nur in untergeordneter Weise – Wohnen möglich sein wird.

Voran ging es auch im Volkspark Schwansbell. Durch Fördermittel im Rahmen der IGA wurde der Park aufgewertet und mit einem Calisthenics-Parcours, der fünf Sportgeräte umfasst, ausgestattet. Die Pflege des Parks durch Stadtgrün ist bis 2027 sichergestellt. Bald soll auch das Gelände des Schlossparks Schwansbell eine Aufwertung erfahren.

Einen Beschluss gab es im Ausschuss „Sicherheit und Ordnung“, dass die Hammer Straße sicherer werden soll – auch insbesondere für Radfahrende. Die SPD schlägt als mögliche Maßnahmen vor, hier eine Protected Bike Lane zu errichten. Dies wäre dann die Pilotstrecke in Lünen. Daneben sollen die Fahrbahnmarkierungen und Piktogramme erneuert, eine mobile Geschwindigkeitsanzeige temporär genutzt und perspektivisch eine Leitplanken-Absicherung des Fuß- und Radverkehrs vom motorisierten Verkehr geben.

Auf dem sog. „Brandtgelände“ tut sich aktuell etwas. Die Firma „Schroeder Immobilien“ will dort bald mit der aktiven Bauphase der 30 Wohneinheiten beginnen. Eine Besonderheit ist, dass die Fläche teilweise auf Bergkamener und Lüner Stadtgebiet liegt. Die Wohnungen, die eine Größe zwischen 80 und 130 Quadratmeter umfassen sollen, werden allesamt mit Wärmepumpen beheizt und größtenteils seniorengerecht gebaut werden. Die Wohnsiedlung wird die große Nachfrage nach ortsnahmen, gut angebundenen Wohnraum abmildern können.

Im Hinblick auf die angestrebte Mobilitätswende bewegen den Ortsverein Beckinghausen gleich mehrere Themen. So setzen sich die SPD-Mitglieder für Ladestationen sowohl für E-Bikes als auch Elektroautos in allen Stadtteilen und für mehr Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern – an belebten Orten auch mit weiteren Servicestationen ein. Auch soll es eine Verbesserung von Alltagsstrecken für Radfahrende (bspw. Ausbau nördlicher Radweg Kamener Straße) und für den IGA-Radweg geben, welcher mit zwei neuen Brückenbauwerken über die Lippe und die Kamener Straße, den Lüner Hbf und den Radschnellweg Ruhr in Bergkamen-Rünthe, sicher und kreuzungsfrei verbinden soll. Der barrierefreie Umbau von allen drei Bushaltestellen entlang der Kreuzstraße sowie die in Beckinghausen haltende neue Schnellbuslinie S40 nach Unna, mit der das Kreishaus Unna in gerade einmal 29 Minuten planmäßig erreicht werden soll, sind echte Bereicherungen im öffentlichen Nahverkehr.

Beschäftigt haben die SPD Beckinghausen auch die Rodungen an der Kamener Straße. So lautet die Forderung nun, dass eine Wiederaufforstung stattfinden soll, welche bereits zugesagt ist, sowie eine Aufwertung der „Jubiläumslinde“. Die Absperrung am nördlichen Ausgang der Kleinen Heide hat die Anwohnerinnen und Anwohner bewegt, da zeitweise die Müllabfuhr ausfiel und größere Lieferungen nicht mehr wenden konnten. Durch den intensiven Einsatz der SPD wurde eine flexible Schrankenlösung eingebaut, durch die bei Bedarf nun doch gewendet werden kann. Ebenso engagiert sich der Ortsverein für die Unterstützung der Idee, gleich mehrere Weltkulturerbe-Stätten in Lünen, die alle auch Beckinghausen tangieren, in die UNESCO-Welterbeliste einzutragen. Hier ist die Stadt Lünen aufgefordert, sich ebenso zu engagieren.

Neben der umfassenden inhaltlichen Arbeit stand im Jahr 2021 die schließlich erfolgreiche Bundestagswahl auf der Agenda sowie die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins, auf der ein neuer Vorstand gewählt wurde. Vorsitzender Robert Schmidt: „Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns, in dem wir vieles erreichen konnten. Zusammen im Team mit unserem Ratsherren Detlef Seiler haben wir insbesondere Mobilitätsthemen und die Entwicklung des Stadtteils ins Auge gefasst.“ Im kommenden Jahr soll der direkte Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern weiter forciert werden. So soll es mehrere dezentrale Stände geben – auch nach der anstehenden Landtagswahl im Mai. „Wir sind natürlich auf Anregungen und Vorschläge angewiesen, darüber sind wir immer froh“, erläutert Schmidt für die SPD.