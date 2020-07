Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in der Sommerpause ist unser Bürgertelefon an den folgenden drei Samstagen wie folgt geschaltet: am 18.07.2019 / 25.07.2020 und 01.08.2020 jeweils von 11:00 – 13:00 Uhr unter der folgenden Telefonnummer:

0173 – 36 55 612

Am Telefon wird der Fraktionsvorsitzende Michael Haustein aus Lünen-Brambauer erreichbar sein und sich Zeit nehmen für die Anliegen der Lüner Bürgerinnen und Bürger.

Petra Klimek