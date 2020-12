Städte beraten über Feuerwerk-Verbot

Feuerwerk darf auch in der Corona-Pandemie das neue Jahr einläuten - doch die Städte in Nordrhein-Westfalen können Verbote aussprechen für besondere Plätze. In Lünen und Selm berieten zu diesem Thema die Krisenstäbe.



Die Corona-Schutzverordnung, die in ihrer neuen Version am 1. Dezember in Kraft trat, verbietet Feuerwerk nicht komplett, untersagen sollen die Behörden vor Ort aber den Einsatz von Pyrotechnik auf Straßen und Plätzen, wenn Gruppenbildung zu erwarten sei, schreibt das Land. In Selm und Lünen wird es keine Verbotszonen geben, denn Bereiche, in denen Menschenansammlungen zu erwarten sind, gebe es nicht, so die Pressesprecher der Städte im Gespräch mit unserer Redaktion. Lünen und Selm appellieren aber noch einmal an alle Bürger, sich an die Vorschriften zu halten, Kontrollen plane man auch für die Silvester-Nacht.

Thema "Corona" im Lokalkompass:

